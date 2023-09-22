لقاء سامح شكري و أميرعبد اللهيان تطور جديد في علاقات طهران مع القاهرة

العالم - إيران

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هذا اللقاء بمثابة تطور جديد في العلاقات بين البلدين وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها.

وأضاف أنه خلال اللقاء، بحث الوزيران القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح كنعاني أن لقاء عبد اللهيان وشكري فتح عمليا أفقا جديدا في مسار العلاقات بين القاهرة وطهران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد صرح أمس الخميس، بأنه لا يوجد ما يعرقل استعادة العلاقات بين طهران والقاهرة. ولفت رئيسي إلى أنه تم إبلاغ مصر بهذا الأمر، مشيرا إلى أن اجتماع وزيري خارجية البلدين في نيويورك ربما يمهد الطريق لتحقيق ذلك.