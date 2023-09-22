الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

إنسحاب الكويت من مؤتمر دولي اعتراضا على وجود وزير صهیوني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

انسحب وزير الصحة الكويتي،أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الصهيوني.

العالم - الكويت

وأكدت مصادر إعلامية أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزير الصهيوني وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.

وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الصهيوني كلمته.

وتفاعل نشطاء على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مع تصرف الوزير الكويتي ووصفوه بالمشرف.

روابط ذات صلة

الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا

ولي عهد الكويت يزور الصين قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران تحيي أسبوع الدفاع المقدس بإقامة استعراض عسكري

إنسحاب الكويت من مؤتمر دولي اعتراضا على وجود وزير صهیوني

بالفيديو.. كيف يمكن للصين افشال الخطة "ب" الامريكية ضد سوريا؟

الخارجية الإيرانية: لقاء سامح شكري و أميرعبد اللهيان تطور جديد في علاقات طهران مع القاهرة

الرئيسان السوري والصيني يوقعان اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين

عقب زيارة الرئيس الاسد للصين.. اي مكتسبات ستحققها سوريا والصين في مواجهة المشاريع الامريكية؟