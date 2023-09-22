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زيلينسكي في واشنطن بحثا عن مزيد من الدعم لبلاده

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

ناشدَ الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المُشرِّعين الأميركيين دعماً جديداً لبلادِه، محذراً من خسارةِ الحرب أمامَ روسيا اذا توقفَ الدعمُ العسكري الغربي لأوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

حشدا للدعم الدولي في الأمم المتحدة، وبحثا عن مزيد من الدعم لحرب بلاده مع روسيا، حل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضيفا على واشنطن، بجدول أعمال يتضمن اجتماعات مع الرئيس جو بايدن وقادة عسكريين في البنتاغون، وخطابا في الكونغرس، ناشد خلاله زيلينسكي المشرعين الأميركيين دعما جديدا لبلاده. مناشدة تأتي وسط تزايد المشككين بين النواب الجمهوريين من جدوى المساعدات الأميركية لكييف.

دعم كشف عن ورقته الرابحة الرئيس بايدن باعلان وصول أولى دبابات أبرامز ام واحد الأمريكية الى اوكرانيا الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير ببطء. كما اعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة، تتضمن أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، فيما ذكر مسؤول أمريكي أن الحزمة تشمل أيضا الدفعة الثانية من الذخائر العنقودية المستخدمة في مدافع هاوتزر عيار مئة وخمسة وخمسين ملليمترا. حزمة تضاف إلى المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف والتي بلغت نحو مئة وثلاثة عشر مليار دولار منذ بدء الحرب العام الماضي.

رغم الدعم المستمر والتأييد المتواصل من قبل بايدن وإدارته وأغلب زعماء الكونغرس لأوكرانيا، ورغم إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بحجم ثلاثمة وخمسة وعشرين مليون دولار. إلا أن زيلينسكي ربما يواجه حشدا أكثر تشددا من زيارته السابقة؛ على الرغم من وصف زيلينسكي للحوار مع المشرعين الأميركيين بالرائع، وتأكيده أنه في حال لم تحصل بلاده على المساعدات، فستخسر الحرب.

زيلينكسي وبحثا عن ترحيب أكثر دفئا، قرر زيارة كندا في أولى زياراته للحليفة المقربة لكييف. والتي من المتوقع أن يلقى دعما أكبر في أوتاوا مما تلقاه من بعض السياسيين الأمريكيين المرتابين من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده. حيث تعتبر كندا واحدة من أكثر الدول تأييدا لكييف في حربها ضد روسيا، تأييد يظهر على شكل زيادة في الأسلحة الموردة لأوكرانيا.

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