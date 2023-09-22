الملكة والحرب.. الجزء الأول

العالم - وثائقيات إيران

هذه المقابلة تمت بالتزامن مع ذكرى فشل الانقلاب الامريكي البريطاني على حكومة رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق وهروب الشاه من ايران الى العراق حيث استقبله ولي عهد العراق.

وفي الحقيقه فان الشاه لجأ الى العراق ومن ثم هرب في السابع عشر من اغسطس الى ايطاليا بالتزامن نزلت حشود غفيرة في طهران وطالبوا بإنهاء الحكم الملكي.

هذا العنوان جاء بصحيفة "بختر امروز الايرانية" ما زال ماثلا للعيان، الخائن الذي أراد ان تسيل الدماء على تراب الوطن هرب.

لكن بعد يومين في 19 من اب اغسطس من عام 1953 نزلت دبابات الجيش بأمر من البريطانيين والامريكيين الى الشوارع ونجح الانقلاب الثاني وعاد الملك الهارب الى البلاد.

وفي ذلك الوقت المرأه التي عادت مع محمد رضا شاه الى البلاد كانت ثريا اسفندياري وليست فرح ديبا، لكن بعد عده سنوات احتلت فرح نفس الموقع والان حيث لم يعد محمد رضا شاه على قيد الحياه تريد العودة الى الوطن.

وفي السادس عشر من يناير من عام 1979، في طهران، أقال محمد رضا شاه الحكومة العسكرية وسلمها الى شخصية موالية لمحمد مصدق، وهو ترك ايران باتجاه مصر ووصلت بعد دقائق فرح ديبا ايضا.

وعندما شاهدت البلاط الملكي يبكون، قالت لهم:" لما تبكون سنعود قسما براس صاحب الجلاله سنعود".

دور كبار قادة جيش الشاه في الحرب الصدامية التي شنها نظام صدام حسين على إيران.

مارس آذار 1980.. إيران الحدود الغربية.. الجيش العراقي يعمل على إنشاء طرق على الحدود مع إيران صدام يخطط لمهاجمة إيران منذ سنوات.

يرى إلى جانبه من كبار قادة جيش الشاه.. بعضهم كانوا يترددون على العراق كثيرا، حيث التقوا صدام وقادته الأمنيين.

كتب جوليان أمبري تقريرا لوزارة الخارجية البريطانية قال فيه إنه التقى بمعارضين للنظام الإيراني الجديد، بينهم شابور بختيار وفريدون جم وفتحعلي أويسي وأردشير زاهدي.

وعرف أن صدام اقترح التعاون بينه وبين رئيسي وزراء الشاه بختيار وأويسي، وكان الوسيط بين صدام وبختيار وأويسي برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام.. وهو رئيس الاستخبارات العراقية.

كتب صدام رسالة إلى السفارة الأميركية في أبوظبي اقترح فيها على الأميركيين أن تقسيم إيران إلى دويلات صغيرة هو أفضل طريقة للسيطرة على الثورة الإيرانية.

لكن لا احد في ايران يعرف من المجموعة التي ستشارك صدام في هذا العداء.

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