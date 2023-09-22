باكستان تؤجل موعد الانتخابات العامة إلى 2024

العالم - باكستان

وأعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان،أن السبب في تأجيل الانتخابات هو إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بما يتناسب مع الإحصاء السكاني الجديد،بينما القائمة النهائية للدوائر الانتخابية الجديدة ستكون جاهزة، وستنشر بحلول 30 نوفمبر، على أن تصوت البلاد في الموعد الجديد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الباكستانية، بعدما انتهت ولاية البرلمان في أغسطس، ومدتها 5 سنوات. وتشكلت حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات.

في حين حذرت السلطات الباكستانية، إستهداف السياسيين من قبل المتطرفين خلال التجمعات الانتخابية المقبلة في البلاد.

هذا وتشهد باكستان احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار والتضخم حيث نظم آلاف من المعارضين،يوم أمس، اعتصاما في مدينة لاهور شرقي البلاد، على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والوقود، وحثوا الحكومة على التراجع عن هذه الخطوة.

كما تفاقمت اضطرابات سياسية في البلاد منذ أبريل 2022، بعد إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، خلال تصويت برلماني بحجب الثقة آنذاك.