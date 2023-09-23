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تشاهدون الليلة في بانوراما..

في جنوب لبنان توتر بين الجيش والإحتلال.. وحملة عالمية لكسر الحصار عن غزة

في جنوب لبنان توتر بين الجيش والإحتلال.. وحملة عالمية لكسر الحصار عن غزة
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إعلان قيادة الجيش اللبناني عن خرق العدو الإسرائيلي لخط الانسحاب، مشيرة الى أن العدو أطلق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش في منطقة بسطرة، ما دفع بعناصر الجيش للرد على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو.

العالم - بانوراما

وتشهد المنطقة توترا مستمرا مع قيام قوات الاحتلال بفرض سيطرتها على بلدة الغجر اللبنانية وقيام المقاومة بنصب خيم في مزارع شبعا المحتلة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انطلاق حملة في قطاع غزة لكسر الحصار عن غزة بالتوازي مع عدد من الدول العربية والأوروبية؛، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من سبعة عشر عام.

ورفع المشاركون في الفعالية شعارات تطالب بفتح الموانئ البحرية والسماح بإدخال جميع احتياجات القطاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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