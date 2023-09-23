في جنوب لبنان توتر بين الجيش والإحتلال.. وحملة عالمية لكسر الحصار عن غزة

العالم - بانوراما

وتشهد المنطقة توترا مستمرا مع قيام قوات الاحتلال بفرض سيطرتها على بلدة الغجر اللبنانية وقيام المقاومة بنصب خيم في مزارع شبعا المحتلة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انطلاق حملة في قطاع غزة لكسر الحصار عن غزة بالتوازي مع عدد من الدول العربية والأوروبية؛، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من سبعة عشر عام.

ورفع المشاركون في الفعالية شعارات تطالب بفتح الموانئ البحرية والسماح بإدخال جميع احتياجات القطاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.