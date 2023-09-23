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ايران تسجل انتصاراً دبلوماسياً جديداً علی امريكا

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تمضي ايران قدماً في الثبات علی مواقفها وسياساتها الثابتة التي لها علاقة في مواجهة كل الضغوط التي تمارس عليها وعدم الاذعان لكل ما تفرضه اميركا والغرب عليها.

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وتجلی هذا الامر في كثير من المواقف، أخرها تحرير ايران لستة مليارات دولار في اطار صفقة تبادل للسجناء مع امريكا.

وقال رئيس البنك المركزی الايراني محمد رضا فرزين:"تسلمنا من المسؤولين في قطر رسالة رسمية توضح بأن الحسابات البنكية الايرانية الستة أصبحت فعالة وجری نقل ما يعادل خمسة مليارات وخمسمئة وثلاثة وسبعين مليوناً واربعمئة واثنين وتسعين ألف يورو اليها. ايران ستتابع تقديم شكوی ضد كوريا الجنوبية لدفع أضرار انخفاض قيمة أموالها المجمدة كما سنواصل متابعة إعادة أموالنا من بقية الدول".

واعتبر مدير التحالف الاميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب ان هذا الامر بمثابة تنازل من ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن أمام (القوة الايرانية) وجعل الولايات المتحدة الاميركية في موقف الضعف والذل والهوان.

لكن الصهاينة اعتبروا في الامر أكثر من تنازل مؤكدين انه انتصاراً سيعزز مكانة ايران علی المستوی الاقليمي والدولي.

وأكدت قناة آي.24 الاسرائيلية ان مكانة ايران الدولية والاقليمية تتقدم بعد اطلاق سراح سجناء في اطار صفقة تبادل؛ خطوة لم تكن لتخرج الی حيز التنفيذ لو لا الاتفاق علی تحويل 6 مليارات دولار من أموال نفط ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية في انتصار اخر لدبلوماسية طهران. عوامل تضاف الی تعزيز علاقة طهران ببكين وموسكو ما سيزيد من ثقة الجمهورية الاسلامية بنفسها.

للموضوع تفاصيل مهمة اخری يمكنكم متابعتها بمشاهدة الفيديو المرفق..

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