بينهم جنود.. انفجار شاحنة ملغومة في الصومال تخلّف 10 قتلى

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وقال شرطي: "حتى الآن رأيت 10 قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".

ولم يتم لغاية الآن الإعلان عن الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وكان نحو 20 جنديا على الأقل قتلوا في 24 يوليو الماضي في هجوم انتحاري استهدف معسكرا للتدريب في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف في حينه أكاديمية جالي صياد العسكرية.، ساعيا للإطاحة بحكومة مقديشو المدعومة من الخارج منذ عام 2007 عن طريق شن هجمات دموية.

ه‍‍ذا وتسيطر الحركة على مساحات شاسعة خارج العاصمة بالرغم من طردها من مقديشو في 2011، وتواصل شن ضربات مميتة على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.