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أبناء الشهيد خضر عدنان يحفظون وصيته باستمرار مقاومة الإحتلال

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

يعرفون الطريق جيداً، ولكنهم لا يعرفون الوجهة تماماً.. كل ما يعرفونه أنهم أبناء الشهيد خضر عدنان، يلقون التحية على صوره الممتدة على شوراع البلدة باتجاه العودة إلى منزلهم الذي يلتصق جدرانه بمخبز والدهم المغلق بعد أن ارتقى في سجون الاحتلال مضرباً عن الخبز. 

العالم - خاص بالعالم

وقالت رنده موسى زوجة الشهيد خضر عدنان:" انني مؤمنة ايمانا يقينا بان رسالة الشيخ لم تنتهي باستشهاده بل على عكس تماما استشهاده خلف تسعة من الابناء، باذن الله سنسعى دائما لان نكون على نفس النهج ونفس الطريق".

معالي.. بيسان..مريم.. زينب.. عبد الرحمن.. محمد علي . حمزة وعمر، كلهم يحفظون الوصية جداً، تقبلوا غياب والدهم بالمعنى المجرد للغياب بيد أنه يعيش بينهم بالمعنى الوجودي للوجود.

مريم عادت من صفها الأول قابلتنا بابتسامة.. سألت والدتها اذا كان بإمكانها أن تخبرنا بأنها المفضلة عند والدها، ولكنها نست الحديث معنا وأعادت الذكريات مع والدتها.

أما علي الأكثر شبهاً لوالده في مبسمه وطموحه، يقول إن مسيرة والده سيكملها وأنه سيعيد افتتاح مخبز والده مثلما كان يفعل.

كم صورة من صور الشيخ بقيت معلقة في منزله؟! ما من إجابة على هذا السؤال بمعناه المجرد.. فهو موجود هنا ولكن جسده مستمر في النضال في ثلاجات الاحتلال.

فالعدو لا يعرف بأنه في عرف الفلسطينيين إن من لا قبر له فكل تراب الأرض قبره وكل الصور صوره.

خلا مقعد الشيخ اذاً ونجحت "إسرائيل" في تعليم هؤلاء الأطفال أن أمعاء والدهم الخاوية كانت سلاحاً لأجل قضية لن يتنازلوا عنها ولكنها لم تفلح في تعليمهم كيف يخضعون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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