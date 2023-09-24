محادثات بين وزير الخارجية الايراني والاذربيجاني

العالم - إیران

وعقد الاجتماع بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف، يوم السبت بالتوقيت المحلي في نيويورك على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان أمير عبد اللهيان قد التقى في وقت سابق بوزير الخارجية الأرميني.

وجاء اللقاءان ضمن سلسلة لقاءات ومحادثات وزير الخارجية الايراني مع وزراء الخارجية من مختلف دول العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في سياق البحث في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.