عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا على عنف الشرطة

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وفي باريس خرج نحو تسعة آلاف متظاهر إلى الشوارع.

وقالت النقابات العمالية الفرنسية، إن 15 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة، بدأ المتظاهرون المتطرفون في تحطيم نوافذ المتاجر وماكينات الصراف الآلي.

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المتظاهرين هاجموا سيارة للشرطة، ورشقوها بالزجاجات والحجارة.

وقالت شرطة باريس في وقت لاحق، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم نشر إجمالي 30 ألف ضابط شرطة لضمان النظام خلال الاحتجاجات في البلاد، من بينهم 1000 ينتشرون في باريس.