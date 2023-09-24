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تفاعل مواقع التواصل مع خطوة شريفة للرئيس الايراني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعة مع خطوة الرئيس الايراني في رفع نسخة من المصحف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارا للاعتداءات على المصحف الشريف.

العالم - ايران

وخلال إلقائه كلمة في سياق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، رفع رئيسي المصحف، في استنكار واضح للانتهاكات والاعتداءات بحق الإسلام، والتي تشرّعها بعض الدول الأوروبية بحجة حرية الرأي.

وکتب حمد الدوسري:"الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يرفع المصحف على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكراً للإخوة الإيرانيين قيادة وشعباً كما عهدنا الشعب والقيادة دائماً هم النموذج المتقدم في حماية الدين الإسلامي".

وغرد علاشي سعيد:"من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي يرفع المصحف الشريف ويندد بالتعرض والإساءة للقرآن الكريم، ويطالب الأمم المتحدة بجعل احترام الأديان على رأس أولوياتها.

اما جواد قاسم فقد کتب:"بآيات من نور العظمة ترسخ الحقيقة الأبدية، السيد إبراهيم رئيسي يقدمها بفخر ووقار، فوق رأسه يرفع المصحف الشريف نحو السماء بجرأة وثبات، أمام دول العالم في جلسة الأمم المتحدة، القرآن رمز للأمن والأمان ما بقي إنسان، كتاب الله الذي لا يحترق أبداً، هو دائماً ساري العهد".

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