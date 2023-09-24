مغربي من منكوبي الزلزال يسجل موقفاً ضد التطبيع

العالم - المغرب

وأثار تصرف الشاب المغربي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد مغردون بوعي وانتماء الشاب.

وغرد حساب فانوس:"الفيديو يظهر شابا مغربيا يعترض على وجود وفد إسرائيلي في المغرب للمساعدة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. المغرب ضد التطبيع".

وکتب المحامي صلاح العلاج:"مغربي شريف متضرر من الزلزال يرفض مساعدة فريق إنقاذ من "إسرائيل" يشارك في اغاثة متضرري زلزال المغرب، "إسرائيل" قتلة أنا مسلم ضد التطبيع".

وجاء في تغريدة علی حساب "شعوب ضد التطبيع":"مغربي يرفض المساعدات من دولة الاحتلال.. "أنا مغربي، أنا مسلم أرفض التطبيع".