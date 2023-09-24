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الشيخ قاووق: لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع لضغوط أمريكا

الشيخ قاووق: لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع لضغوط أمريكا
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، الشيخ نبيل قاووق على أن “فلسطين أمس واليوم وغداً هي معيار العروبة الأصلية”، متسائلاً: “هل التطبيع الخارجي مع العدو خدم وساعد الشعب الفلسطيني وأوقف الاستيطان والقتل وتدنيس الأقصى”.

العالم- لبنان

وأكد الشيخ أن “التطبيع مع العدو شجّعه على المزيد من العدوانية والاستيطان، فلماذا تقديم مكافآت سياسية واقتصادية له؟”.

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة بيت ليف الجنوبية، اعتبر الشيخ قاووق أن “إفشال المبادرات الداخلية والخارجية يزيد الأزمة تعقيداً ويسرّع الانهيار، وأن جماعة التحدي والمواجهة هم الذين يفشلون المبادرات”.

وأكد سماحته “أننا وحركة أمل نعمل على موقف واحد لإيجاد الحلول، فيما جماعة التحدي والمواجهة يعملون على خلق العراقيل”.

وختم الشيخ قاووق: “إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية”.

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