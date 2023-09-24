بالفيديو.. من يسعى لعرقلة التقارب المصري الايراني ؟

العالم - خاص العالم

واوضح مساعد وزير الخارجية المصرية الاسبق عبدالله الاشعل في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج مع الحدث ان الكيان الاسرائيلي لا يريد التقارب بين مصر وايران لان ذلك يعني ان المقاومة ستشتد ضد الكيان ، وان مصر لا تتخذ موقفا عدائيا من المقاومة كما لا تتخذ موقفا حاضنا لها ، لذلك ميزان القوى سيختل في المنطقة خاصة ان الكيان الصهيوني حريص جدا على مراقبة خطوات مصر في العالم العربي وايران وتركيا ، لذلك يتوقف الامر على مدى المرونة والهامش الذي تستقل مصر فيه بالقرار تجاه ايران، معتبرا ان الولايات المتحدة لا تصر كثيرا على عدم عودة العلاقات لكن الكيان الصهيوني هو من يصر على ذلك.

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