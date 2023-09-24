بالفيديو.. ماهي خطة امريكا من رسم "طريق التوابل"؟

العالم - خاص العالم

اوضح جمال وكيم في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه تم اطلاق مبادرة الممر الهندي الشرق الاوسطي الاوروبي ومن اطلق هذه المبادرة بالدرجة الاولى هي الولايات المتحدة الامريكية التي هي ليست طرفا في المبادرة المفترض علنا لكنها هي من اطلقتها . والهدف منها ان تكون في مواجهة لخط الحزام والطريق الصيني وخاصة في منطقة غرب اسيا وشرق المتوسط لمنع روسيا - الصين - ايران من الوصول الى منطقة المحيط الهندي وشرق المتوسط ومنه الى افريقيا.

واضاف وكيم ان هذا الخط ينطلق من الهند عبر البحر في اتجاه الامارات والسعودية والاردن و الكيان الصهيوني مرفأ حيفا ومنه الى ميناء في اليونان واخر في ايطاليا وفرنسا ، وهذا الخط لا يستثني فقط مصر بل هذا الخط هو العمود الفقري لنظام شرق اوسطي جديد فيه الدور للكيان الصهيوني بصفته حلقة الوصل مابين المحيط الهندي والخط البري والخط البحري الذي يصل باوروبا، هنا الشراكة تكون مع السعودية والامارات وهم لم يكنا في يوم من الايام دور تاريخي ريادي ، فتاريخ المنطقة منذ الفين الى ثلاث الف سنة كان دائما القوى التي ينطلق منها مشروع قائد وريادي في المنطقة كان مصر بالدرجة الاولى والعراق وسوريا وتركيا وايران ونلاحظ ان هذا الخط بالطريقة التي يمر بها يهمش كل هذه القوى وهنا يكمن اهمية التقارب وعودة العلاقات الايرانية المصرية لمواجهة مشروع يسعى لتهميش القوى الاصيلة في المنطقة.

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