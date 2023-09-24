إضراب 7 معتقلين سياسيين عن الطعام بنابلس

العالم- فلسطين

وأكد المعتقلون وفق ما نقلته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، أن خطوة الإضراب جاءت رفضا لمواصلة اعتقالهم غير القانوني، رغم حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم من المحكمة.

وأوضحت اللجنة أن المضربين هم عبادة محمد رواجبة، وقصي شريم، ومناضل سعادة، وأحمد معلا، ومحمود معالي، ومعد كنعان، وساهر مسعود.

ودعت حركة حماس أجهزة السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وأكدت على دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حماية لوحدة الشعب الفلسطيني والجبهة الداخلية حتى التخلص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وضربت السلطة الفلسطينية جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.

وتواصل أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.