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محاولة اغتيال عضو بلدية الخليل "عبد الكريم فراح"

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصيب عضو بلدية الخليل عبد الكريم فراح بعدة أعيرة نارية مساء اليوم الأحد بعد تعرضه لعملية إطلاق نار من مليشيا مسلحة في الخليل.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر محلية في الخليل إن فراح تعرض لمحاولة اغتيال آثمة على أيدي مليشيات مسلحة تحظى بالرعاية الرسمية من أجهزة السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وذكرت المصادر أن المليشيا أقدمت على حرق سيارة فراح عقب إطلاق النار تجاهه وإصابته بجروح.

وأكدت المصادر أن هذه الجريمة امتداد لعمليات إطلاق النار متكررة تعرضت لها العيادة الخاصة للدكتور أمجد الحموري، في منطقة عين سارة، وسط مدينة الخليل، وهو زوج نائب رئيس بلدية الخليل، لإطلاق نار من مليشيا مسلحة، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في العيادة في الأيام الماضية.

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