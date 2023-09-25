ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

العالم - ايران

وأقيمت منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية في بلغراد بصربيا في الفترة من 21 سبتمبر إلى 24 منه، وفي الختام حل المنتخب الإيراني في مركز الوصافة بحصوله على 102 نقطة اثر حصده ميدالية ذهبية واحدة وميدالية فضية واحدة و3 ميداليات برونزية.

وتقلد الميدالية الذهبية أمين ميرزا زاده في وزن 130 كغم، ونال الميدالية الفضية علي رضا مُهمدي في وزن 82 كغم، فيما احرز الميدالية البرونزية كل من بويا دادمرز في وزن 55 كغم، ومحمد رضا كرائي في وزن 67 كغم، ومحمد هادي ساروي في وزن 97 كغم.

وفي ترتيب الفرق، توجت جمهورية أذربيجان بالبطولة برصيد 120 نقطة، وحلت ايران في مركز الوصيف برصيد 102 نقطة، وجاءت تركيا في المركز الثالث برصيد 93 نقطة.

كما حجزت ايران بطاقات التاهل الى أولمبياد باريس في 4 أوزان وهي 60 و67 و97 و130 كغم.

وفيما ترتيب المنتخبات: 1- أذربيجان 120 نقطة 2- إيران 102 نقطة 3- تركيا 93 نقطة 4- كوبا 73 نقطة 5- أرمينيا 65 نقطة 6- قيرغيزستان 60 نقطة 7- جورجيا 59 نقطة 8- المجر 52 نقطة 9- أوزبكستان 52 نقطة 10 - صربيا 49 نقطة.

وقبل ايام احرز منتخب ايران للمصارعة الحرة مركز الوصافة ايضا بعد فريق اميركا.