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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته شرق غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته شرق غزة
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب مجدي إيهاب غباين، الليلة الماضية، متأثرًا بإصابته خلال تظاهرات نصرة الأقصى شرق غزة، قبل عدة أيام.

العالم-فلسطين

وقالت وزارة الصحة: إن الشاب غباين (18 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته مساء يوم 13/9/2023 شرق غزة.

ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين مجدي غباين عام ” من محافظة شمال القطاع.

وذكرت أنه أحد مجاهدي وحدات أبناء القوقا الذي ارتقى متأثراً بإصابته التي أصيب بها في الانفجار الذي وقع شرق غزة في حينه.

ومساء 13 سبتمبر الجاري، استشهد 5 شبان وأصيب أكثر من 10 بجروح بعضهم بحالات خطيرة، جراء انفجار عرضي خلال الفعاليات الثورية التي ينظمها الشباب الثائر شرق غزة.

ويواصل الشباب الثائر منذ 13 سبتمبر/أيلول الجاري التظاهر شبه يوميا شرق قطاع غزة؛ نصرة للمسجد الأقصى، والأسرى داخل سجون الاحتلال، ورفضا للحصار على قطاع غزة.

وأدى قمع الاحتلال هذه التظاهرات إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات بجروح حتى الآن.

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