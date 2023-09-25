أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

ايران ..

وزارة الأمن توجه ضربة قاصمة لشبكة داعشية خططت لتفجيرات واسعة النطاق في البلاد

ارمان ملي ..

إلقاء القبض على 28 ارهابيا داعشيا أعدوا لتفجيرات متزامنة بطهران ومحافظتي ألبرز وآذربيجان الغربية

سياست روز ..

ظلال رعب تخيم على الكيان الصهيوني من صاروخ الشهيد الحاج قاسم سليماني

جوان ..

120 ألف ارميني في كاراباخ يواجهون خطر تطهيرعرقي من قبل قوات جمهورية آذربيجان

ارمان امروز ..

وزير خارجية روسيا يؤكد إستعداد موسكو لبدء مفاوضات ورفضها لمقترحات وقف إطلاق النار

ابرار..

توتر بالحدود اللبنانية مع الكيان وتبادل إطلاق قنابل صوتية ودخانية بين الجيش اللبناني والصهاينة

خراسان ..

البيت الأبيض يؤكد أن بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي الأكيد في الإنتخابات الرئاسية

كيهان ..

تظاهرات غاضبة في فرنسا تنديدا بعنف وقسوة الشرطة وبممارساتها العنصرية الممنهجة

مردم سالاري ..

متظاهرون في لندن يعبرون عن ندمهم للتصويت لصالح البريكست مطالبين بالعودة للإتحاد الأوروبي

اطلاعات ..

تركيا تطرح عدة شروط لسحب قواتها من سوريا في تجاهل صارخ للسيادة الوطنية السورية

اعتماد ..

فضيحة فساد مالي وإرتشاء تأخذ بتلابيب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

جام جم ..

بحرية الحرس تضع تصاميم لصناعة مسيرات متطورة قادرة على الهبوط على سطح الماء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( أردوغان في نخجوان للتباحث حول زنكه زور).. قوات جمهورية اذربيجان سيطرت في عملية عسكرية سريعة بدعم تركي ومن قبل الكيان الصهيوني ايضا على الجزء الارميني المتبقي من منطقة كاراباخ , وباكو استغلت في الواقع انشغال روسيا بالحرب الاوكرانية وربما فتور العلاقات بين موسكو ويريفان لتنفيذ هذه العملية.

إن هناك مؤشرات تؤكد أن حكومة باكو لن تكتفي بالسيطرة على كاراباخ وتهجير السكان الأرمن, فهدفها الرئيسي هو ممر زنكه زور.

وزيارة الرئيس التركي لجمهورية اذربيجان اليوم ترتبط في الحقيقة بمشروع يستهدف هذه المرة ضم جمهورية اذربيجان اراضي بجنوب ارمينيا محاذيةً لايران لربط جمهورية اذربيجان بقسميْها بتركيا جغرافيا , وهو مشروعٌ اكدت بلادنا رفضَها له مرارا باعتبارِه تهديدا لامنها القومي ولأمن واستقرار المنطقة .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( زلة لسان نووية متعمدة لكيان زائل)..

اطلق رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو اتهامات فارغة وتهديدات ضد بلادنا من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة كعادته , مع فارقٍ خطير هذه المرة يتمثل في تلويحه بضرورة تهديد ايران نوويا .

نتنياهو دعا لتهديد ايران نوويا بشكل جدي بشأن برنامجها النووي, لكن مكتبه إدعا أن كلمة نووي جاءت سهوا كزلة لسان.

ويبدو واضحا ان ما حدث كان ضمن سيناريو مسبق , نتنياهو يهدد نوويا ومكتبه يقول زلة لسان غير مقصودة . ولكن في كل الاحوال ايران تعرف جيدا كيف تتعامل مع اية تهديدات سواء كانت من هذا الكيان الذي يقترب من الزوال او من اية قوة وجهة دولية .

ارمان امروز ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( كاراباخ والمصير الغريب)..كتبت صحيفة ارمان امروز..في هجوم خاطف انهارت جمهورية آرتساخ الارمينية للادارة الذاتية في الجزء الارمني من كاراباخ تحت وطأة تفوق عسكري مطلق لجمهورية اذربيجان المدعومة من تركيا والكيان " الاسرائيلي".

إن موقع كاراباخ الجغرافي بجمهورية أذربيجان جعلها محاصرة تماما في ظل تفوق عسكري لقوات باكو وإختلال بميزان القوى الى جانب دعم عسكري تركي مفتوح لباكو ودعم تسليحي واستخباراتي صهيوني لها ايضا . إن عدم ايجاد حل عادل لهذه الازمة سيؤدي الى بقاء النار تحت الرماد انتظارا لتغيُّرِ موازين القوى والمعادلات الاقليمية والدولية .

مردم سالاری..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( تعقيدات موضوع ضمانات دعم كييف)..رهاناتُ الغرب على الهجوم الاوكراني المضاد تضاءلت تماما ليحل محلها مشاعر احباط وسط مخاوف بشأن حلول فصل الشتاء وتوقف العمليات البرية لصالح توسيع روسيا لهجماتها الصاروخية والجوية.

إن هناك تململا متزايدا في أمريكا والعديد من بلدان الناتو بشأن مواصلة الدعم العسكري والإقتصادي لأوكرانيا مع بطئ هجومها المضاد.

وبالطبع الرئيس الاوكراني يدرك ذلك جيدا, ومخاوفه ازدادت مؤخرا بتصعيد الحزب الجمهوري بامريكا ضغوطه على ادارة بايدن للحد من دعم اوكرانيا.

في الواقع ان انظار كييف موجهة نحو الانتخابات الرئاسية بامريكا فنتائجها قد تترك اثارا ايجابية او سلبية عميقة على اوكرانيا ومستقبلِ الحرب ، لذلك يسعى زيلينسكي لتضخيم خطر اي انتصارٍ روسيٍّ محتمل باوكرانيا على اوروبا..

خراسان ..

في مقالها ( وقفة مع خريطة نتنياهو للشرق الاوسط الجديد)كتبت صحيفة خراسان..في خطابه امام الجمعية العامة بنيويورك عرض نتنياهو خريطة عجيبة لِما وصفه بالشرق الاوسط الجديد في ظل مسار التطبيعات بين الكيان ودول عربية.

إن نتنياهو يبني قصورا من رمال في خريطة تخلو من إسم فلسطين وتضم باللون الأخضر دولَ التطبيع او في طريقِها للتطبيع.

واخرى باللونِ الاصفر لدولٍ ترفض التطبيع. ان نتنياهو تجاهل في احلامِ يقظته هذه ان الاوضاع بالشرق الاوسط قد تتغير بليلة وضحاها في ظل تراكم اجواء الغضب الشعبي ضد التطبيع حتى في بلدان عربية طبَّعت علاقاتها مع الكيان منذ سنوات وتجاهل واقع ان الشعب الفلسطيني بات قادرا تماماعلى تحويل احلام الكيان لكابوس..

سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في تقريرها ( بايدن ومتاعبه التي لاتنتهي)..

كشفت نتائجُ اَحدَثِ استطلاع للرأي في الولايات المتحدة ان القسم الاكبر من الامريكيين يرون ان الاوضاع سارت من سيئ الى اسوأ في شتى المجالات بامريكا منذ وصول بايدن للبيت الابيض .في هذا الاستطلاع..

(قال نحو 72 بالمئة من الأمريكيين إن تقدم بايدن في السن وتراجع قدراته واقع لم يعد يسمح له بالبقاء لدورة رئاسية ثانية )

لكن رغم ذلك اكد مدير الحملة الانتخابية لبايدن انه المرشح الوحيد الاكيد للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.