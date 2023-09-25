الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان تكشف عن خطة استراتيجية أمنية لمواجهة 'داعش'

طالبان تكشف عن خطة استراتيجية أمنية لمواجهة 'داعش'
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قانع، إن "طالبان" تؤسس شبكة مراقبة بالكاميرات واسعة النطاق لمدن البلاد لتضييق الخناق على جماعة "داعش" الارهابية وتنظيمات مسلحة أخرى.

العالم-افغانستان

وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم وزارة الداخلية إن نشر الكاميرات على نطاق واسع هو جزء من خطة استراتيجية أمنية تدوم أربعة أعوام، ستركز على "نقاط مهمة" في كابل وأماكن أخرى.

وأعلن أن "إدارة طالبان التي أعلنت تركيزها على إعادة الأمن وتضييق الخناق على تنظيم "داعش" تشاورت أيضا مع شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات بشأن تعاون محتمل".

وقال: "نعمل حاليا على وضع خريطة أمنية من قبل خبراء أمنيين وتستغرق الكثير من الوقت... ولدينا بالفعل خريطتان، إحداهما أعدتها الولايات المتحدة للحكومة السابقة والثانية أعدتها تركيا".

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ليست في شراكة مع طالبان وأوضحت أن التأكد من عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين هي مسؤولية طالبان".

وقال قانع إن طالبان أجرت "محادثات بسيطة" بشأن الشبكة المزمعة مع شركة هواوي في أغسطس لكن لم يتم التوصل إلى عقود أو خطط حاسمة.

وقالت "هواوي" لوكالة "رويترز" في سبتمبر إنها "لم تناقش أي خطة" أثناء الاجتماع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنها لا تعلم بشأن محادثات معينة، مؤكدة أن "الصين طالما دعمت السلام وعملية إعادة البناء في أفغانستان وتدعم الشركات الصينية في التعاون العملي بهذا الصدد".

روابط ذات صلة

بهذه التهمة.. طالبان تعتقل 18 موظفاً بمنظمة إغاثية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان تكشف عن خطة استراتيجية أمنية لمواجهة 'داعش'

امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين

شاهد بالفيديو.. ارمينيا تطلب حماية اممية للارمن الفارين وتتهم باكو بممارسة التطهير العرقي بحقهم

الرئيس الأسد: الصين اليوم قوة دولية حضارية سياسية وأخلاقية

لتنفيذ المشاريع المشتركة.. وزير اقتصاد ايران يعلن تشكيل لجنة مع مصر

اللواء باقري: أيدينا على الزناد للدفاع عن إيران