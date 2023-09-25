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العميد شريف : السبب الرئيس وراء هزائم العدو الاخيرة يعود الى حساباته الخاطئة

العميد شريف : السبب الرئيس وراء هزائم العدو الاخيرة يعود الى حساباته الخاطئة
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية  "العميد رمضان شريف" : ان جانبا كبيرا من الهزائم الاخيرة التي تكبدها العدو، يعود الى اخطائه في تقييم طبيعة العلاقة بين الشعب الايراني مع سماحة قائد الثورة؛ مبينا انها "تنبثق من قيم دينية وروحية، بل ومتأصلة في كيان هذا الشعب".

العالم - ايران

"العيمد شريف"، قال ذلك للصحفيين على هامش مراسم "رواية الفتح..جهاد التبيين وبث روح الامل"، التي اقيمت اليوم الاثنين في محافظة بوشهر (جنوب) لمناسبة حلول اسبوع الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام صدام البائد في العراق على ايران -1980-1988م).

واشار المتحدث باسم الحرس الثوري، الى الاضطرابات واعمال الشغب التي طالت البلاد بتآمر الغرب خلال العام الماضي، مصرحا : ان الاواصر المعمقة بين الشعب وسماحة القائد، شكلت الرصيد الوطني الذي حصن البلاد من الوقوع في المشاكل جراء تلك التطورات.

وتابع : ان ابناء الشعب الايراني تحلى بالوعي واليقظة خلال العام الجاري ايضا، ليكشف عن حقيقة متزعمي ما يسمى بـ "المعارضة"، ويفصلون حسابهم عن هؤلاء، لعدم الانخراط في مخططاتهم.

وخلص هذا القائد العسكري الى القول : ان الشعب الايراني هو الراعي الرئيسي للنظام و الثورة الاسلامية، وانطلاقا من ذلك يدأب على حماية هذا البلد من مكائد الاعداء، وفي المقابل ابناؤه لدى الحرس الثوري يقومون بأدوارهم جيدا في هذا السياق.

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