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ما هو موقف موسكو من تصريحات رئيس الوزراء الأرميني؟ 

ما هو موقف موسكو من تصريحات رئيس الوزراء الأرميني؟ 
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستصدر قريبا بيانا بشأن عدة تصريحات للقيادة الأرمنية تضر بالعلاقات الثنائية.

العالم- اوروبا

وقالت زاخاروفا في بث قناة "روسيا-24"، اليوم الاثنين: "يمكنني القول إن روسيا بلا شك توقفت مع سلسلة كاملة من التصريحات التي لا تتوافق مع الواقع، أولا، والتي تتعارض مع تطور العلاقات الثنائية، والتي أدلى بها رئيس الوزراء الأرمني (نيكول باشينيان) وممثلون رسميون ليريفان. سيتم تقديم إجابة مفصلة على هذا في المستقبل القريب، حرفيا في غضون دقائق سيتم نشر بيان مناسب من وزارة الخارجية الروسية".

وقال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، خلال كلمة ألقاها أمام مواطنيه، سابقا، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأدوات الشراكة الاستراتيجية الأرمنية الروسية ليست كافية لضمان الأمن الخارجي لبلاده. كما ذكر في مقابلة مع صحيفة إيطالية، أن روسيا تبتعد عن جنوب القوقاز. ووفقا له، فإن قوات حفظ السلام الروسية لا تسيطر على ممر لاتشين، لأن روسيا إما لا تريد ذلك أو لا تستطيع القيام بذلك.

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ما هو موقف موسكو من تصريحات رئيس الوزراء الأرميني؟ 