الرئيس الاوكراني يعلن استلام دبابات 'أبرامز' الأميركية

العالم - خاص بالعالم

منعطفات جديدة ضمن التصعيد الغربي للحرب في اوكرانيا كانت في اعلان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء استلام دبابات ابرامز الاميركية من واشنطن.

زيلينسكي وفي بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال ان دبابات ابرامز اصبحت بالفعل في أوكرانيا وهي ركيزة هامة لتعزيز ألوية جيشه في هجومه المضاد ضد القوات الروسية بحسب تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعلن تسليم هذه الدبابات إلى كييف الأسبوع الماضي خلال زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض بحثا عن دعم إضافي في خضم الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي خسرتها كييف لصالح موسكو.

ويأتي اعلان زيلنسكي غداة اعلان قوات بلاده ان الضربة الصاروخية وبطائرات درون انتحارية الجمعة على ميناء سيفاستوبول الروسي، حيث مقر اسطول البحر الاسود، ادت لمقتل قائد الاسطول الروسي، فيما لم يصدر اي تصريح رسمي من موسكو حول تلك التطورات سوى الاعلان عن تعرض الميناء لاضرار جراء هجمات اوكرانية.

وضمن العمليات العسكرية الروسية المستمرة استهدف الجيش الروسي ميناء اوديسا الاوكراني على البحر الاسود بالصواريخ وبالطائرات الانتحارية ما ادى الى وقوع خسائر مادية هائلة في البنية التحتية للميناء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن قواتها شنت ضربات مكثفة على نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وبطائرات بدون طيار، مؤكدة أن كل المواقع تمت إصابتها والضربات حققت اهدافها بدقة.