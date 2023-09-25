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هيئة الانتخابات بمصر تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية عام 2024

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية عام 2024 ودعوة الناخبين للاقتراع. وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم بأوراق ترشحهم.

العالم - خاص بالعالم

من جديد تتم دعوة المصريين للإدلاء باصواتهم في خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر، وذلك بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها أول كانون الاول/ ديسمبر المقبل تحت اشراف قضائي كامل وبمراقبة اقليمية ودولية تضمن نزاهة وشفافية العرس الديموقراطي الذي ينتظره المصريون كل اربعة اعوام وفقا للهيئة.

وعقب تحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية طالب عدد من المراقبين، المواطنين المصريين في الداخل والخارج بعدم التقاعس عن الذهاب إلى لجان الاقتراع للادلاء باصواتهم واختيار من يروه مناسبا لتولي حكم مصر خلال الستة أعوام المقبلة.

لم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزمه الترشح للرئاسة، في حين أعلن عدد من رؤساء أحزاب أخرى عزمهم خوض السباق، إضافة إلى البرلماني السابق رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي.

وتضمن الجدول الزمني للانتخابات فتح باب الترشح بين الخامس والرابع عشر من تشرين اول/ أكتوبر المقبل، على أن تبدأ عملية الاقتراع في خارج مصر أول ثلاثة أيام من ديسمبر، وفي الداخل أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر منه على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في الثامن عشر من الشهر نفسه.

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هيئة الانتخابات بمصر تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية عام 2024

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