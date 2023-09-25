تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة سبع مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود".

كما أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة غرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وأوضح غلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى في كورسك و بريانسك صباح يوم الاثنين.