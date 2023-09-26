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مسؤول محلي ينفي صحة وقوع أي انفجار في مدينة خُرّم آباد وضواحيها

مسؤول محلي ينفي صحة وقوع أي انفجار في مدينة خُرّم آباد وضواحيها
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

نفى نائب محافظ لرستان للشؤون السياسية والأمنية ​​والاجتماعية صحة وقوع اي انفجار في مركز المحافظة مدينة خُرّم آباد وضواحيها.

العالم - ايران

وقال احسان ياوري في تصريح لوكالة "ارنا" فجر الثلاثاء: بحسب التقارير الواردة من المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية المختصة، لا صحة لوقوع أي انفجار في خُرّم آباد.

وضاف: ليس صحيحا وقوع أي انفجار في خُرّم آباد، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة في هذا الصدد.

وقال: يجب على المواطنين عدم الالتفات للشائعات والعمل للحصول على أي أخبار من الجهات الموثوقة.

وقبل ذلك، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة لرستان الواقعة غرب ايران، أن موضوع سماع صوت انفجار في مدينة خُرّم آباد قيد التحقيق ولا يوجد ما يدعو للقلق.

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مسؤول محلي ينفي صحة وقوع أي انفجار في مدينة خُرّم آباد وضواحيها

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