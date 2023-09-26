أهم ما تداولته شبكات التواصل في العالم العربي والإسلامي

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تفاعل متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع كلمة الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي" خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية وتأكيده على حماية وحفظ القرآن الكريم ورفعه على منبر الامم المتحدة وذلك للرد على الانتهاكات المتكررة ضد القرآن الكريم. حيث أشاد الناشطون بخطوة السيد "رئيسي" وأطلقوا حملة على شبكات التواصل تحت عنوان "لا يحترق أبدا" . خطوة الرئيس كانت لاقت تفاعلا واسعا وإشادة على مساحة العالم الإسلامي لاسيما بعد الانتهاكات الأخيرة بحق القرآن الكريم



في سياق ثان، أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات لمواجهة العنصرية التي أطالت السواح العرب خلال الفترة الأخيرة، حيث تم اعتقال 27 شخصا من الأطراف التي تقف وراء الترويج للعنصرية. وشملت حملة الاعتقالات رؤساء تحرير مواقع وحسابات على شبكات التواصل كانت تحرض ضد الأجانب وتحديدا السواح العرب.

وكشفت التقارير كشفت أن حملة العنصرية الأخيرة في البلاد كلفت السياحة التركية أكثر من خمسة مليارات دولار، وذلك بعد الدعوات لعدم السفر إلى البلاد.

رشاوى مصرية إلى أعضاء في الكونغرس الأميركي موضوع آخر شغل مواقع التواصل حيث كشفت تحقيقات أميركية في الفترة الأخيرة عن سبائك ذهب ومبالغ كبيرة قدمتها القاهرة إلى السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأميركي روبرت مينينديز وزوجته. الرشاوى التي قدمها رجال أعمال مصريين لمينينديز وزوجته كانت مقابل مساعدته لهم بإنجاز مشاريع في ولاية نيوجيرسي الأميركية. رجال الأعمال المصريين طلبوا ايضا من مينينديز التعاون في قضية المساعدات العسكرية لمصر بعد منع واشنطن مساعدات بقيمة مئة وخسة وتسعين مليون دولار.

أما من السياسية إلى الرياضة، لكل شيء وجه قبيح، وللرياضة ايضا، هذا الوجه القبيح ظهر في المباراة بين فريقي أجاكس أمستردام وفينورد في الدوري الهولندي لكرة القدم.

جماهير نادي أجاكس رمت ألعابا نارية على أرض الملعب بعد أن تأخر فريقها بنتيجة ثلاثة لصفر أمام ضيفه فينورد. الأمور تطورت إلى أعمال شغب ما دفع بحكم المباراة إلى إيقافها لعدم القدرة على إكمالها في هذه الظروف. أعمال الشغب انتقلت إلى خارج الملعب حيث اندلعت اشتباكات بين الجماهير وقوات الشرطة في مشهد لا يمت الى الرياضة بأية صلة.

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