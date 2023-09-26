شاهد.. شبكات التواصل تطلق حملة 'لا يحترق أبدا'

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تفاعل متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع كلمة الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي" خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية وتأكيده على حماية وحفظ القرآن الكريم ورفعه على منبر الامم المتحدة وذلك للرد على الانتهاكات المتكررة ضد القرآن الكريم. حيث أشاد الناشطون بخطوة السيد "رئيسي" وأطلقوا حملة على شبكات التواصل تحت عنوان "لا يحترق أبدا" .

وجاء في حساب "دكتور" حول هذا الموضوع: "لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي حينما رفع القران عاليا في الجمعيه العامة للأمم المتحده رغم انف الكارهين حيث امتعض الخنزير سفير الكفر الاسرائيلي من ذلك فطردوه من قاعة الاجتماع يحيا كل من يرفع قراننا عاليا . "لا اله الا الله".

وغردت "فاطمة" حول هذا الموضوع معلقة: "ايات من القران تلفظ بها السيد ابزاهيم رئيسي بقعر الشيطان الاكبر وامام اعين دول العالم وقدم القران انه دستور في حياتنا وانه نور من الله الى اهل الارض".

أما حساب "إي إل بلاس" فكتب حول هذا الموضوع: "حان الوقت لتظهر للعالم دعمك للقرآن الكريم انضم إلينا في حملة لا يحترق أبدا من خلال تسجيل مقطع فيديو لنفسك وأنت تحمل نسخة من القرآن في يدك، و تقول "لن يحترق أبدًا".



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