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مجلس الأمن يناقش غدا أوضاع الشرق الأوسط وفلسطين

مجلس الأمن يناقش غدا أوضاع الشرق الأوسط وفلسطين
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا ، غدا الأربعاء، لقضايا شرق أوسطية بما فيها القضية الفلسطينية لشهر سبتمبر المقبل.

العالم - الأميركيتان

وذكرت مصادر في المجلس إن الإجتماع يعقد في إطار جلسة الدورية للأمن الدولي، صباح الغد بتوقيت الولايات المتحدة و المنسق الأممي الخاص في الشرق الأوسط تور وينيزلاند، سيترأس الجلسة، وسيكون متحدثها الرئيسي.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة الأربعاء مستجدات الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وذلك في اجتماع مفتوح، تعقبه جلسة تشاور مغلقة يترأسها المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون، إلى جانبه كمتحدث رئيسي السفير مارتن جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ويحضرها ممثلون عن المنظمات الإغاثية العاملة في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة.

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