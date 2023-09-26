قائد سلاح البحر: ايران اليوم قوة كبرى في العالم

العالم - ايران

وفي مراسم اقيمت صباح اليوم الثلاثاء لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988)، حيّا الادميرال شهرام ايراني ذكرى الشهداء، وخاصة شهداء سنوات الدفاع المقدس الثماني وثمن تضحيات المقاتلين والمضحين وقال: ان الدفاع المقدس ملك لكل الشعب وعلينا اليوم أن نقدر تضحيات الشهداء وجرحى الحرب والاسرى الاحرار والمضحين الشامخين.

وفي جاب آخر من كلمته، اشار قائد القوة الاستراتيجية البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الى نطاق المهمة ومسار الملاحة للدورية البحرية 86 وقال: ان الابحار حول العالم بالسفينة التي صنعها الخبراء الإيرانيون والذي حدث للمرة الاولى، يعد حدثا مهما صانعا للتاريخ.

وأشار الأدميرال إيراني إلى تصريحات قائد الثورة حول أهمية البحر والاهتمام بالأمن البحري، وقال: في مهمة الدورية 86، بالإضافة إلى الاقتدار العسكري، شهدنا الاقتدار في كافة القطاعات وفي الواقع تحقق رمز العزة لإيران.

وذكر أنه خلال هذه المهمة دخل ابطال الجيش مياه المحيط الهادئ لأول مرة في تاريخ البلاد وأبحروا هناك، وأوضح: خلال هذه الفترة وفي ظروف العواصف الشديدة التي شهدناها في بعض الأحيان في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي قطعنا مسارات لم تكن تصدق بالنسبة للكثيرين.

وأضاف قائد بحرية الجيش: على طول الطريق، ومع البنية التحتية للاتصالات التي أنشأتها نخبة الشباب الإيراني، لم تنقطع اتصالاتنا ولو لثانية واحدة، ولم تتعطل أنظمة الاتصالات بأي شكل من الأشكال، وهي علامة لإنتاج منتجات وطنية ايرانية ذات جودة عالية.

وأكد الأدميرال إيراني أن إيران أصبحت اليوم قوة كبرى، وقال: في المهمة التي نفذتها الدورية 86، كان جميع أبناء بلدنا الأعزاء شركاء فيها، ونحن ممتنون لهم.