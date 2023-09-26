الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد سلاح البحر: ايران اليوم قوة كبرى في العالم

قائد سلاح البحر: ايران اليوم قوة كبرى في العالم
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني ، الجمهورية الاسلامية بانها اليوم قوى كبرى في العالم، واصفا تنفيذ مهمة الابحار حول العالم من قبل الدورية البحرية 86 بأنه يشكل رمزا لعزة البلاد واقتدار الشعب الايراني.

العالم - ايران

وفي مراسم اقيمت صباح اليوم الثلاثاء لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988)، حيّا الادميرال شهرام ايراني ذكرى الشهداء، وخاصة شهداء سنوات الدفاع المقدس الثماني وثمن تضحيات المقاتلين والمضحين وقال: ان الدفاع المقدس ملك لكل الشعب وعلينا اليوم أن نقدر تضحيات الشهداء وجرحى الحرب والاسرى الاحرار والمضحين الشامخين.

وفي جاب آخر من كلمته، اشار قائد القوة الاستراتيجية البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الى نطاق المهمة ومسار الملاحة للدورية البحرية 86 وقال: ان الابحار حول العالم بالسفينة التي صنعها الخبراء الإيرانيون والذي حدث للمرة الاولى، يعد حدثا مهما صانعا للتاريخ.

وأشار الأدميرال إيراني إلى تصريحات قائد الثورة حول أهمية البحر والاهتمام بالأمن البحري، وقال: في مهمة الدورية 86، بالإضافة إلى الاقتدار العسكري، شهدنا الاقتدار في كافة القطاعات وفي الواقع تحقق رمز العزة لإيران.

وذكر أنه خلال هذه المهمة دخل ابطال الجيش مياه المحيط الهادئ لأول مرة في تاريخ البلاد وأبحروا هناك، وأوضح: خلال هذه الفترة وفي ظروف العواصف الشديدة التي شهدناها في بعض الأحيان في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي قطعنا مسارات لم تكن تصدق بالنسبة للكثيرين.

وأضاف قائد بحرية الجيش: على طول الطريق، ومع البنية التحتية للاتصالات التي أنشأتها نخبة الشباب الإيراني، لم تنقطع اتصالاتنا ولو لثانية واحدة، ولم تتعطل أنظمة الاتصالات بأي شكل من الأشكال، وهي علامة لإنتاج منتجات وطنية ايرانية ذات جودة عالية.

وأكد الأدميرال إيراني أن إيران أصبحت اليوم قوة كبرى، وقال: في المهمة التي نفذتها الدورية 86، كان جميع أبناء بلدنا الأعزاء شركاء فيها، ونحن ممتنون لهم.

روابط ذات صلة

الأدميرال إيراني: العدو لايجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البرية أو البحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تفاصيل تسليم أوراق اعتماد سفير السعودية لدى السلطة الفلسطينية

وصول 'وينسلاند' منسق خاص الأمم المتحدة لقطاع غزة

قائد سلاح البحر: ايران اليوم قوة كبرى في العالم

شاهد.. سيناريو حرب المسيرات بين كييف وموسكو

شاهد بالفيديو.. الأرمن ينزحون من قرة باغ وموسكو وواشنطن تتبادلان الإتهام

مسؤول: الصوت المخيف الذي سمع بمدينة خرم آباد سببه زلزال وليس انفجار