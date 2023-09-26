شاهد.. سيناريو حرب المسيرات بين كييف وموسكو

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. اعلنت السلطات الاوكرانية ان الجيش الروسي شن هجمات ليلية بواسطة 38 مسيرة تم اسقاط 26 منها كما اشارت السلطات في كييف الى سماع دوي انفجار في كريفيري بإقليم دينبرو ناجم عن هجوم صاروخي روسي في حين تحدث الجيش الاوكراني عن تعرض ميناء اسماعيل على نهر الدانوب لهجوم صاروخي من قبل روسيا.

في المقابل أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية تصدتْ لهجماتٍ اوكرانية بطائرات مسيرة فوق منطقتي بيلجورود وكورسك في وقت متأخر من مساء امس الاثنين.وتم اسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، وأربعاً فوقَ منطقة كورسك بالقرب من الحدود الاوكرانية.



هذا وتتواصل الهجمات الاوكرانية على شبه جزيرة القرم حيث اعلن حاكم مدينة سيفاستوبول التابعة للقرم أنّ الدفاعاتِ الجوية تصدتْ لهجوم جوي فوقَ شبه الجزيرة مشيرا الى اسقاط صاروخ اوكراني قرب قاعدة بيلبك الجوية.

وياتي هذا الهجوم بعد يومين من اعلان اوكرانيا توجيه ضربات مزدوجة صاروخية وبالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول الروسي مقر اسطول البحر الاسود ادت الى مقتل قائد الاسطول الروسي حسب الرواية الاوكرانية ، فيما لم يصدر اي تصريح رسمي من موسكو حول تلك التطورات سوى الاعلان عن تعرض الميناء لاضرار جراء الهجمات. هذا فيما اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسلمت أول دفعة من دبابات أبرامز الأميركية وباتت موجودة بالفعل على الأراضي الأوكرانية.