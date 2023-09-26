وصول 'وينسلاند' منسق خاص الأمم المتحدة لقطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مراسل وكالة شهاب إن "وينسلاند" سيلتقي خلال زيارته بالمسؤولين في قطاع غزة، في ظل أجواء متوترة يشهدها القطاع خاصة مع استمرار إغلاق الاحتلال لمنفذ بيت حانون "ايرز"، وفي ظل استمرار تظاهرات الشباب الثائر على حدود قطاع غزة ومواصلة الاحتلال قصفه لنقاط مواقع تتبع لحركة حماس على الحدود.

ومن المقرر أن يغادر "وينسلاند" قطاع غزة مساء اليوم، بعد الانتهاء من اجتماعه مع المسؤولين في غزة.

ويفرض الاحتلال منذ تاريخ 17 سبتمبر الجاري منعًا على دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة عبر منفذ بيت حانون "إيرز " شمال القطاع وهو المعبر الوحيد لدخول الأفراد والعمال بين غزة والاحتلال، وذلك على إثر تجدد الاحتجاجات الشعبية على السياج الحدودي لقطاع غزة.

وعمد الاحتلال على مدار أيام الاحتجاجات إلى قصف مواقع عسكرية ومراصد على حدود غزة ردا على الاحتجاجات. ومنذ يوم 13 أيلول/ سبتمبر، يواصل الشباب الفلسطيني احتجاجهم بشكل يومي قرب السياج الفاصل، في فعاليات شعبية وجماهيرية يقودها الشباب الثائر نصرة للقدس والأسرى.

