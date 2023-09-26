تفاصيل سرقة مكتب نتنياهو والاستيلاء على معدات أمنية!

العالم- فسطين المحتلة

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في أن هناك إسرائيليًا قام باقتحام غرفة الحراسة لمقر مكتب نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، وسرق حقيبة تحتوي على عتاد أمني.



وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الإسرائيلي من سكان مستوطنة "كريات ملاخي" قرب عسقلان المحتلة وقد نجح في اختراق الإجراءات الأمنية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطن مشتبه به بسرقة دراجة هوائية من مبنى وزارة المالية الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق تمكنت إيران من اختراق الاحتلال الإسرائيلي، ووصلت إلى وثائق سرية تثبت إصابة بنيامين نتنياهو بمرض نفسي مزمن.

وبحسب صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية، حصلت ايران على أكثر من 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية، الممهورة بـ"سري" و"سرية للغاية"، تتحدث عن إصابة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة من انتكاسات المرض النفسي.

فجر القضية التي حصلت عليها طهران بعض أعضاء حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، وقدم تلك الوثائق التي تشكك في صلاحية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء أو أي منصب في البلاد، ورفع أعضاء الحزب الملف الطبي الكامل لنتنياهو وزوجته إلى المحكم.

إلى ذلك ردت المحكمة على الدعوة المقامة من الحزب في مذكرة مكتوبة بخط اليد أنها ليس لديها الصلاحيات لنظر القضية، محذرة من أنها "تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".