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شاهد.. اكتشاف طريقة مبتكرة لعلاج ضعف البصر وقصر النظر

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشف طبيب عن طريقة مبتكرة لعلاج ضعف البصر وقصر النظر، وذلك من خلال تنشيط مراكز العصب في الوجه والرأس باستخدام تمارين بسيطة.

العالم- الصحة

وأوضح الطبيب أنه بالمداومة على العلاج بهذه الطريقة لمدة 3 جلسات فقط، يمكن تحفيز العصب البصري لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو قصر النظر.

في المقطع، يقوم الطبيب بتطبيق العلاج على إحدى الحالات، حيث يضغط على جانبي الجبهة في اتجاه العين، ثم يضع سبابتيه على وسط الجبهة بجانب العينين ويضغط بطريقة معينة.

بعد ذلك، يقوم الطبيب بالضغط خلف رأس المريض باستخدام إصبع الإبهام ويحرك رأسه في الاتجاه المعاكس، ثم يقوم بتنشيط العصب بالضغط القوي على فروة الرأس. ويكرر الطبيب هذه التمارين مرة أخرى، بالإضافة إلى عمل تدليك لجانبي الأنف تحت العين وجانبي الجبهة بحركات دائرية.

تعد هذه الطريقة المبتكرة للعلاج خطوة هامة في مجال علاج ضعف البصر وقصر النظر، حيث تهدف إلى تنشيط مراكز العصب وتحسين قوة الرؤية.

ومع مداومة المرضى على هذه التمارين البسيطة لمدة قصيرة، يمكن أن يحققوا تحسنًا في حالتهم البصرية.

يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية استشارة أطبائهم قبل تجربة أي نوع من العلاجات أو التمارين الجديدة.

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