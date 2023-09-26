ما سر تزامن تعيين سفير سعودي بفلسطين مع خطوات المملكة التطبيعية؟

العالم - مراسلون

الى رام الله قادما من المملكة الاردنية وصل نايف السديري كاول سفير سعودي في الاراضي الفلسطينية للمملكة السعودية ، السديري الذي قدم اوراق اعتماده في وزارة الخارجية الفلسطينية قبل ان ينتقل لتقديمها لرئيس السلطة الفلسطينية ، رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني والسفير السديري اكدا ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز العلاقات بين السعودية والسلطة الفسطينية ودعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية ، ولم يتطرق السديري او المالكي للاحاديث حول احتمالية التطبيع بين الرياض وتل ابيب.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، انه " نحن نعتبر ان وجود سعادة السفير هنا في فلسطين هي مرحلة سوف تعكس تطوير في العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين"

من جانبه قال سفير السعودية لدى فلسطين ،نايف السديري ، ان "اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقضية الفلسطينية ليس جديد ولكنه حريص على ان تكون المنطقة والعالم في استقرار لانه بنعكس ايجابا على كل شعوب العالم"

وعلى الرغم من غياب الحديث الرسمي عن التطبيع في زيارة السديري وتاكيد الطرفين على ان المهمة الرسمية تتعلق بتعميق العلاقات الا ان الكثير من المراقبين يرون ان تزامن هذه الخطوة مع التصريحات السعودية والاسرائيلية وكذا الامريكية عن صفقة لتطبيع العلاقات ليس عبثيا وانما هو جزء التقدم الى المرحلة التالية.

وبكل الاحوال فاذا كانت السعودية معنية بان يكون الفلسطينييون جزء من الصفقة فهذا الامر لن يكون مقبولا للاحتلال .

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