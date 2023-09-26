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ولادة 2 من جراء الجاكوار في إيران + فيديو

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

شهدت حديقة حيوان "صفادشت" بمدينة كرج الإيرانية ولادة شبلي جاكوار، وهذه هي المرة الأولى التي تولد فيها جراء الجاكوار في إيران.

ويعد الجاكوار أحد أكبر أفراد عائلة القطط التي تعيش من شمال المكسيك إلى جنوب الأرجنتين.

الموطن الرئيسي لهذا الحيوان هو المستنقعات والغابات، ولكن يمكن العثور عليه أيضا في الأدغال والصحاري.

هذا الحيوان يشبه النمر، ولكن هناك بعض الاختلافات.. وهذان الحيوانان، إلى جانب النمر والأسد، هما القطط الكبيرة الوحيدة في البرية.. وهذه القطط الأربع هي الحيوانات الوحيدة التي يمكنها الزئير.

يذكر أن إيران تبذل جهودا حثيثة من أجل حماية "الفهد الإيراني" المعرض للانقراض، حيث يعتبر حيواناً محلياً، اتخذ كثيراً كرمز في بعض النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

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