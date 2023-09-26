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روسيا تفند إدعاء كييف مقتل قائد اسطول روسيا بالبحر الأسود

روسيا تفند إدعاء كييف مقتل قائد اسطول روسيا بالبحر الأسود
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

وزعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورا عن حضور قائد الأسطول الروسي، في إجتماع منعقد اليوم وذلك بعد إعلان أوكرانيا عن مقتله إثر قصفها لمقر الأسطول خلال الأسبوع الماضي.

العالم - روسيا

وظهر المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين، خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول، إلى أن الاجتماع جرى اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، أمس الاثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة، الجمعة، على مقرّ البحرية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على "تليغرام": "قُتل 34 ضابطا، بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" بعد ضربة صاروخية.

وتُعتبر مدينة سيفاستوبول الساحلية بمثابة القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي.

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روسيا تفند إدعاء كييف مقتل قائد اسطول روسيا بالبحر الأسود