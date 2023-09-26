السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية

العالم- اليمن

وخلال كلمة متلفزة عشية احتفالات المولد النبوي الشريف اضاف السيد الحوثي ان الأعداء يريدون أن يصبح شعبنا بلا هوية ولا انتماء فهذه وسيلة للسيطرة عليه بعد أن يصبح شعبًا مفككا ليس لديه ما يجمعه منذ دقيقة.

واعتبر ان الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة في مختلف المجالات، والأمة بحاجة لأن تكون متماسكة وتتجه لاستعادة دورها الريادي في العالم.

كما كشف قائد حركة انصار الله ملامح التغيير الجذري الذي يعتزم الإعلان عن تفاصيله في خطاب خلال إحتفالات المولد النبوي غدا الأربعاء.

وأوضح ان التغيير يتطلب تحركا شاملا لتغيير الواقع ومعالجة مشاكله من خلال تغيير القوانين والاليات واعتماد معيار الكفاءة في التعيين بالمناصب.

وقال: لا ينبغي أن يستمر الحال في مؤسسات الدولة كما هو عليه لأن هناك اختلالات عميقة في الأنظمة والقوانين والإجراءات وكل شيء .

وشدد على تغيير الواقع الاقتصادي والتحول الى بلد منتج ، مؤكدا ان الملف الاقتصادي سيكون على راس الأولويات.

يتبع