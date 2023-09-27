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موسكو: واشنطن فجرت 'السيل الشمالي' لهذا السبب..

موسكو: واشنطن فجرت 'السيل الشمالي' لهذا السبب..
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة قررت تفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" من أجل الحفاظ على نفوذها في أوروبا.

العالم - أوروبا

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "تظهر المزيد والمزيد من الأدلة لدى مجتمع الخبراء على أن تفجير "السيل الشمالي" هو من عمل واشنطن، التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي الفظيع، مسترشدة برغبة أنانية لتعزيز هيمنتها في أوروبا".

وأشار إلى أن الدول الأوروبية في حاجة ماسة إلى موارد الطاقة من روسيا.

وأكد أنه تم تكليف ألمانيا والدنمارك والسويد بحماية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع حول تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وفي نهاية سبتمبر 2022، تعرض خطا أنابيب "السيل الشمالي" لانفجارات قوية، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.

ونشر هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".

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