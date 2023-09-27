الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بيونغ يانغ تحذر : شبه الجزيرة الكورية على شفير حرب نووية

بيونغ يانغ تحذر : شبه الجزيرة الكورية على شفير حرب نووية
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: "يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، وجّه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول تحذيرا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية الثلاثاء، قائلا إن النظام سيتم القضاء عليه من قبل التحالف بين سيئول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية.

ولفت في خطاب له إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها. على حد تعبيره.

روابط ذات صلة

اجتماع ثلاثي نادر لكوريا الجنوبية والصين واليابان في سيئول

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى الصين

زعيم كوريا الشمالية يستعرض اسلحة نووية روسيه فماذا قال له وزير الدفاع الروسي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيونغ يانغ تحذر : شبه الجزيرة الكورية على شفير حرب نووية

شاهد.. مصرع واصابة العشرات جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧عراقية

محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

موسكو: واشنطن فجرت 'السيل الشمالي' لهذا السبب..

وزير الثقافة العراقي يدعو إلى إنتاج أفلام مشتركة مع إيران

مصادر تكشف.. توافق سعودي فلسطيني على مسار حل القضية الفلسطينية سياسيا