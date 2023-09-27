الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

المرجع الديني السيستاني يعرب عن بالغ الأسى والأسف لحريق الحمدانية

المرجع الديني السيستاني يعرب عن بالغ الأسى والأسف لحريق الحمدانية
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعرب المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع في مدينة الحمدانية.

العالم - العراق

ولقي نحو 120 شخصاً مصرعهم، واُصيب نحو مئتين آخرين، في حصيلة أولية جراء حريق اندلع داخل قاعات احتفالات في قضاء الحمدانية شمالي العراق.

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان مستشفيات الحمدانية والموصل وکرکوک وصلاح الدين وکردستان العراق ساهمت في استقبال جرحی هذا الحادث وارسال معدات طبية لانقاذ المصابين.

وأکد مدير مکتب قناة العالم ان أهالي مدينتي الموصل والحمدانية اصطفوا من أجل تبرع الدم لإنقاذ المصابين.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن ألعاب نارية داخل القاعة.

وقالت مديرية صحة نينوى إن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

هذا وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب العراق، وخاصة لذوي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في حادث حريق الليلة الماضية في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية في شمال العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عزاءً على ضحايا حريق الحمدانية.. السوداني يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي

المرجع الديني السيستاني يعرب عن بالغ الأسى والأسف لحريق الحمدانية

الخارجية الإيرانية تعزي العراق بضحايا حريق نينوى

ايرواني: لن نتوانى عن ممارسة حقوقنا المشروعة في الدفاع عن امننا وشعبنا ومصالحنا الوطنية

شاهد بالفيديو.. العراق.. البحث عن مفقودين تحت أنقاض حريق الحمدانية