لسبب نفسي.. رجل يأكل طعامه بملقط معدني

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يستخدم جون جونيور الملاقط المعدنية لتناول السندويشات ورقائق البطاطس والبرغر والسلطات.

يتم تصنيف ما يقرب من نصف مرضى الوسواس القهري على أنهم يعانون من أعراض شديدة، والتي يمكن أن تؤثر على المصابين بشدة لدرجة أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم.

يمكن أن يشمل العلاج عادة العلاج السلوكي المعرفي، الذي يساعد المرضى على مواجهة أفكارهم "الوسواسية".

على الرغم من أن الأطباء في حيرة من أمرهم بشأن أسباب الوسواس القهري، إلا أنهم يعتقدون أن مستويات السيروتونين المنخفضة أو المرتفعة بشكل غير عادي قد تكون السبب.

قال جون: "لا أستطيع لمس الطعام، أعتقد أنني سأموت، باستخدام الملقط أتناول كل الأطعام حتى الحساء".

يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها تدفعك إلى القيام بسلوكيات تكرارية (سلوكيات قهرية).

تُعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد.