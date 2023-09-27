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لسبب نفسي.. رجل يأكل طعامه بملقط معدني

لسبب نفسي.. رجل يأكل طعامه بملقط معدني
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

يعيش رجل بريطاني حالة من حالات الوسواس القهري تجعله غير قادر على مسك الطعام بيده واستخدام الملاقط عوضا عن ذلك.

العالم_منوعات

يستخدم جون جونيور الملاقط المعدنية لتناول السندويشات ورقائق البطاطس والبرغر والسلطات.

يتم تصنيف ما يقرب من نصف مرضى الوسواس القهري على أنهم يعانون من أعراض شديدة، والتي يمكن أن تؤثر على المصابين بشدة لدرجة أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم.

يمكن أن يشمل العلاج عادة العلاج السلوكي المعرفي، الذي يساعد المرضى على مواجهة أفكارهم "الوسواسية".

على الرغم من أن الأطباء في حيرة من أمرهم بشأن أسباب الوسواس القهري، إلا أنهم يعتقدون أن مستويات السيروتونين المنخفضة أو المرتفعة بشكل غير عادي قد تكون السبب.

قال جون: "لا أستطيع لمس الطعام، أعتقد أنني سأموت، باستخدام الملقط أتناول كل الأطعام حتى الحساء".

يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها تدفعك إلى القيام بسلوكيات تكرارية (سلوكيات قهرية).

تُعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد.

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