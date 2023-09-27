أقمار إيران تدور حول الأرض

العالم – الخبر وإعرابه

-اعتبر استشهاد العميد حسن طهراني مقدم، مسؤول منظمة الاكتفاء الذاتي والبحوث الصناعية في حرس الثورة الاسلامية، عام 2011، "ضربة قاصمة" تعرض لها لبرنامج الصاروخي الايراني، لن يكون بمقدور ايران التعافي منها في وقت قريب، ولكن حلم الغرب هذا تحول الى كابوس في وقت قياسي جدا.

-ليس خافيا ما يعني ان تمتلك دولة تقنية اطلاق الاقمار الاصطناعية الى الفضاء، فهذه التقنية من اعقد التقنيات العلمية التي تمتلكها قلة قليلة من دول العالم.

-ايران التي يفرض عليها الغرب منذ اربعة عقود، عقوبات استثنائية غير مسبوقة، بهدف شلها ودفعها للرضوخ امام الهيمنة الغربية، باتت اليوم احد هذه الدول القلائل في العالم التي تمتلك القدرة على وضع اقمار صناعية في الفضاء وبنجاح لافت.

-ايران المحاصرة، تحتل اليوم المرتبة التاسعة في العالم، في نادي الدول التي تملك تقنية اطلاق الأقمار الاصطناعية، ولديها سجل حافل في تصميم وصناعة وإرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، ونجحت في فترة قياسية من تصميم 10 اقمار اصطناعية واطلاق بعضها الى الفضاء.

-"سينا 1"، و "اميد" ، و"رصد"، و "دوستي"، و " رصد"، و"نويد"، و"فجر"، "بيام"، و "دوستي" و، "ظفر1"، و"نور 1" ، و "خيام"، هذا اسماء بعض الاقمار الاصطناعية الايرانية، وجلها اقمار اصطناعية ايرانية بالكامل، وتم اطلاقها من صواريخ ومنصات اطلاق، بناها الايرانيون بعقولهم وسواعدهم.

-ما كان لهذه الاقمار الاصطناعية ان تجد طريقا الى الفضاء، لولا تطوير العلماء الايرانيين لقواعد إطلاق فضائية داخل ايران، والتي كان لها الفضل في التقدم الذي شهدته ايران في شتى المجالات العلمية والأبحاث والدراسات البيئية، وتعد قاعدة الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في سمنان، ومحطة قم الفضائية، ومركز البرز الفضائي، ومنصة تشابهار، من أهم قواعد إيران الفضائية.

-كالعادة يسوق الغرب كل تقدم علمي في ايران، على انه تهديد للاخرين، فهو يرفض ان تمتلك ايران صوارخ بعيدة المدى لنقل الاقمار الاصطناعية الى الفضاء، كما يرفض ان تمتلك ايران برنامجا نوويا سليما للاستخدامات الطبية والزراعية وانتاج الطاقة الكهربائية، بهدف اعادة ايران الى دائرة التبعية والتخلف الذي كانت فيه قبل انتصار الثورة الاسلامية.

-قافلة العلم الايرانية تنطلق الى الامام دون ادنى اعتناء بتهديدات امريكا والكيان الاسرائيلي والغرب، فلهذا القافلة رجال يحموها ويحرسوها بمهجهم، الامر الذي جعل من هذه التهديدات، هذيانا، لا يخرج الا من افواه اناس تعرضوا لصدمة افقدتهم توازنهم.