الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف

قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، إنّ أعداء اليمن يسعون إلى احتلال جزءٍ من الأراضي اليمنية واقتطاعها، مؤكداً التمسّك بالشراكة الوطنية وبمفهوم الشورى ووحدة الشعب اليمني.

العالم - اليمن

ونصح قائد حركة أنصار الله،في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحالف العدوان السعودي الإماراتي بإنهاء عدوانه على اليمن وإنهاء الحصار والكفّ عن الاستيلاء على الثروات النفطية.

وأوضح أنّ الاستمرار في الحرب والاحتلال والحصار سيرتدّ على تحالف العدوان، وعليه الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عُمان.

كما بيّن قائد حركة أنصار الله أنّ المرحلة الأولى من التغيير الجذري تتضمّن إعادة تشكيل حكومة كفاءات، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات، ورفده بالكوادر المؤهّلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.

وأردف أنّه بعد تشكيل حكومة جديدة سنعمل على إصلاح القضاء ورفده بعلماء على دراية بالأحكام الإسلامية.

وفي الموضوع الفلسطيني، أكّد السيد الحوثي وقوف اليمن مع الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في السعي إلى تحرير فلسطين المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السيد الحوثي إنّ إحياء الشعب اليمني لذكرى المولد النبوي الشريف، يؤكّد تمسّكه بالرسالة الإسلامية وبالقرآن الكريم وبالرسول الأكرم قدوةً له.

روابط ذات صلة

حزب الله يعزّي العراق بضحايا حادث الحريق المفجع في الحمدانية

الحكم بالسجن 160 عاما على أمير 'داعش' بمخيم عين الحلوة!

أوكرانيا بصدد ضرب مصانع طائرات الدرون في ايران وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف

للمرة الثانية وبعد انسحاب نيجيريا وبنين.. مملكة المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025

جنوب افريقيا.. بالصورة.. لقاء ايراني مصري رفيع في 'جوهانسبوغ'

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-09-2023

توتر بين ألمانيا وكندا.. وجود 'عنصر نازي' في برلمان كندا 'أمر غير مقبول'..

حزب الله يعزّي العراق بضحايا حادث الحريق المفجع في الحمدانية