ماذا حدث لألف شخص شاركوا في عرس حوله الحريق الی عزاء

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بلمح البصر تحولت قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية شرقي الموصل الى أكوام من الرماد والجدران الى سواد وانقلب حفل الزفاف الى صراخ وعويل، بعد أن شبت النيران في ارجاء القاعة، بسبب اللعب بالألعاب النارية خلال حفل الزفاف.

وقال وكيل مدير بلديات محافظة نينوى، قاسم الاعرجي:"حصلت يوم أمس، فاجعة في قضاء الحمدانية أثناء حضور أهالي الحمدانية في حفلة عرس في قاعة الهيثم، فالقاعة كانت تفتقد لكثير من شروط الامن والسلامة وبدورنا نحمل جزء من المسؤولية الی الدفاع المدني لعدم الزام صاحب هذه القاعة بشروط السلامة والامان".

القاعة كانت غير مؤمنة بالشكل اللازم من حيث توفير مستلزمات الأمان والحماية، فكان انتشار الحريق كالبرق خطف اكثر من تسعين شخصاً من مختلف الاعمار واصابة المئات منهم، التي كان يحضر الحفل فيها نحو ألف شخص بحسب شهود عيان.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، حيدر شاكر:"عدد الشهداء وصل الی 92 شهيد منهم 55 حالة لجثث مجهولة الهوية بسبب الحرق الشديد الذي طالها".

وقال مسؤول مديرية شؤون المحافظات مكتب نينوى للحشد الشعبي، منتظر حسين:"كان لهيئة الحشد الشعبي دور فعال وايضاً مديرية شؤون محافظات مكتب نينوی حيث استنفرت كوادرها استنفاراً تاماً منذ أمس لحد اليوم، فقاموا بنقل الجثث والمصابين وكذلك كان هناك دور فعال لقيادة عمليات نينوی ولواء 30 وكل أصناف هيئة الحشد الشعبي الموجود داخل الموصل".

الألعاب النارية التي استخدمت كانت سبباً في انهيار جزئي للقاعة التي شيدت بظروف مخالفة لشروط السلامة الامر الذي استدعی اصدار اوامر باعتقال اصحاب القاعة وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

حلت الكارثة في قاعة الهيثم؛ اذ تحول العرس الی عزاء والفرح الی بكاء في أول حادثة من نوعها في المدينة.