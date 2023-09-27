بالصورة.. جدل بالعراق حول رسم مثير في كتاب اللغة الإنجليزية

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، انه :"ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول كتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس العلمي، نؤكد ان الوزارة حريصة كل الحرص في الحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع العراقي الاصيل".

واكد بيان الوزارة "حذف الصورة من الطبعة الجديدة التي سوف يتم توزيعها على المدارس قريباً وان الكتاب وما يحتويه من مقررات يعود الى طبعة 2026، علما ان الوزارة أوصت ومنذ سنوات عدة بضرورة حذف الصورة الا ان عدم اقرار الموازنة حال دون طباعة جديدة".

وكانت وزارة التربية، نفت بشدة أي ترويج "للمثلية" في مادة اللغة الانجليزية للصف الخامس الاعدادي.