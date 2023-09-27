التشيك تشتري 24 طائرة "إف-35" من الولايات المتحدة

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وقال فيالا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "قررت الحكومة اليوم شراء 24 طائرة من طراز إف-35" المعروفة بأنها أسرع من الصوت، وستكون الطائرة الأولى جاهزة عام 2029".

وأضاف: "سيبدأ طيارونا التدريب على قيادتها في الولايات المتحدة، وستتسلم التشيك أولى المقاتلات عام 2031، وبحلول العام 2035 سنستلم جميع الطائرات الـ24".

وأكد فيالا أن الحكومة التشيكية تعتبر أمن مواطنيها أولوية قصوى، وأن افضل طريقة لضمان أمنهم هي تحديث قدرات جيش البلاد، وتزويده بكل ما يحتاجه.

ووفقا لفيالا، أصبح نظام طائرات "إف-35" هو المعيار، حيث حصلت عليها معظم دول الناتو، وفي هذه الحالة تراهن جمهورية التشيك على الحصول عليها أيضا.

وتابع: "بما أن تعزيز العلاقات مع حلفائنا يلعب دورا مهما، فإننا بهذه الخطوة نقول لشركائنا نأخذ الدفاع عن بلادنا على محمل الجد وأنهم يستطيعون الاعتماد علينا".