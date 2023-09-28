إزدياد السرقات المنظمة في المتاجر في بريطانيا + فيديو

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مستويات قياسية وصلتها معدلات السرقة في الأشهر الأربعة الأخيرة في البلاد في ظل قسوة الأوضاع المعيشية. كل هذا يحصل في ظل تراخٍ واستهتار من قبل الشرطة في معالجة المسألة كما يقول ناشطون، ما شجع على زيادة عمليات السرقة.

ومع تسجيل عشر حالات سرقة يوميا، بدأت المتاجر تعاني من الخسائر التي تقدر بحسب التقارير بأكثر من مليار جنيه استرليني.

طبعا هذا الموضوع حظي بتفاعل على مواقع التواصل.. لدينا هنا تعليق من "مارتن" وفيه: المتاجر في بريطانيا تضع سلعا مزيفة على الرفوف. تأخذ السلعة المزيفة إلى صندوق الدفع ويقومون باستبدالها بالسلعة الحقيقية. لماذا؟ لقد سئمت المتاجر من عدم استجابة الشرطة لتقارير السرقات من المتاجر.

"إد ميلر" أيضا علق: السطو وانتهاك حرمة وسلامة المنزل ومسألة التأمين؛ السرقة من المتاجر.. تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

وإلى التعليق الأخير من "أبو نواف" الذي كتب: لجوء المتاجر إلى وضع أقفال على بعض المنتجات الغذائية، لا سيما الأجبان، فيما ألزمت حراسًا بالوقوف بجانب منتجات اللحوم وغيرها لتجنب سرقتها، وارتفعت معدلات سرقات المنتجات الغذائية في متاجر بريطانيا خاصة اللحوم والأجبان، ما دفع المتاجر إلى حراستها، بوضع أقفال أو داخل صناديق محكمة.

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